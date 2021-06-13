Роструд объяснил, когда можно уволиться без отработки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В некоторых случаях жителям России не обязательно отрабатывать две недели перед увольнением с работы: расторгнуть трудовой договор можно в день подачи заявления. Об этом в воскресенье, 13 июня, говорится в комментарии Роструда на официальном сайте ведомства.

Одним из поводов для увольнения без отработки может быть выход сотрудника на пенсию. Если россиянин увольняется по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, то работодатель обязан отпустить его в день, который указан в заявлении.

- Веским основанием для увольнения без отработки можно назвать обстоятельства, по которых человек не может продолжать трудовую деятельность в соответствии с Трудовым кодексов. Например, к таким обстоятельствам относятся зачисление абитуриента в образовательную организацию или призыв гражданина в армию, - говорится в сообщении.

Представитель Роструда отметили, что работник имеет право уволиться день в день, письменно известив о своих намерениях, если работодатель нарушил нормы трудового законодательства. Отрабатывать перед увольнением также не придется в том случае, если стороны договорятся между собой.

Расторгнуть трудовой договор в один день могут отдельные категории сотрудников: беременные, матери с малолетними детьми, родители детей-инвалидов. Иногда период отработки перед увольнением сокращается до трех дней, например, для сотрудников на испытательном сроке или трудоустроенных по срочному трудовому договору, который заключается на два месяца.