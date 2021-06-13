Путин заявил, что ожидает от встречи с Байденом налаживания диалога

Путин рассказал, чего ожидает от встречи с Байденом Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин сообщил, что ожидает от встречи с американским лидером Джозефом Байденом восстановления личных контактов и налаживания диалога по направлениям, которые представляют взаимный интерес.

Глава государства отметил, что встреча с коллегой из Соединенных Штатов пройдет «не даром», если получится создать механизмы работы по разным направлениям взаимодействия.

- Планируется восстановить наши личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, сформировать эффективные механизмы взаимодействия по тем направлениям, представляющим для нас взаимные интересы, - отметил Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1».

Президент России также объяснил снижение негативной риторики со стороны Соединенных Штатов в адрес России созданием благоприятной обстановки для саммита в Женеве.

Как сообщал сайт kp.ru, главы России и США Владимир Путин и Джозеф Байден проведут свою встречу в знаменитой вилле Ла Гранж в Женеве 16 июня текущего года.