Сергей Собянин ревакцинировался от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Московский мэр Сергей Собянин рассказал, что прошел ревакцинацию от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V». Об этом градоначальник написал в воскресенье, 13 июня, в своем блоге.

Мэр отметил, что после повторной вакцинации чувствует себя хорошо.

- Сам я привился от коронавируса в мае минувшего года. По истечении года титры стали падать, и два дня назад еще раз поставил первый компонент вакцины «Спутник V». Чувствую себя хорошо, чего и вам желаю, - отметил Сергей Собянин.

Глава города отметил, что с 14 июня по 11 июля текущего года жители города, которые впервые получат первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции, станут участниками розыгрыша автомобилей.

Как писал сайт kp.ru, за минувшие сутки в России выявили 14 723 новых случая заражения коронавирусом во всех регионах страны. Наибольшее количество новых инфицированных зафиксировали на территории Москвы: в столице заболели еще 7 704 человека.