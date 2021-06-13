Минпросвещения не планирует менять расписание ЕГЭ из-за коронавируса Фото: Евгения ГУСЕВА

Меры против коронавирусной инфекции в пунктах сдачи ЕГЭ позволяют сохранить график сдачи экзаменов на территории всей России. Минпросвещения не планирует менять расписание экзамена из-за пандемии, говорится в воскресенье, 13 июня, в Telegram-канале ведомства «Большая перемена».

- ЕГЭ проходит в плановом режиме согласно утвержденному расписанию. Органы управления образованием в российских регионах реализуют намеченный комплекс по защите здоровья участников итоговой аттестации, что позволяет сохранить график ЕГЭ на территории всего государства, - говорится в сообщении.

Представители Минпросвещения России отметили, что большая часть экзаменов прошла в штатном режиме. Все помещения и аудитории в ходе ЕГЭ проходят обязательные процедуры дезинфекции, проветривания. Во время самого экзамена действуют специальные правила дистанционной рассадки, все зоны снабжены необходимыми антисептиками и средствами индивидуальной защиты.

Как ранее писал сайт kp.ru, из-за подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице нерабочие дни с 15 по 19 июня включительно.