Путин: Россия готова наладить с США взаимную выдачу преступников Фото: REUTERS

Россия готова выдавать Соединенным Штатам преступников на взаимной основе, если будет достигнута соответствующая договоренность. Выдача киберпреступников может состояться, только если американская сторона ответит тем же. Об этом в воскресенье, 13 июня, заявил российский президент Владимир Путин.

- Такие договоренности выражаются в соответствующих межгосударственных документах. Стороны берут на себя определенные обязательства, в большинстве случаев они равнозначны и одинаковы. Если мы договоримся о выдаче преступников, значит, Россия пойдет на это, только если США будут выдавать соответствующих преступников России, - подчеркнул глава государства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1».

Владимир Путин отметил, что вопрос кибербезопасности является одним из самых важных на сегодняшний день, поскольку отключения целых систем могут привести к очень тяжелым последствиям.