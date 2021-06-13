МЧС предупредило о ливневом дожде, грозе и ветре в Москве 13 июня 2021 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты МЧС предупредили жителей Москвы о ливневом дожде, грозе и сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду в течения сегодняшнего дня. Об этом в воскресенье, 13 июня, говорится на официальном сайте Главного управления МЧС России по Москве.

- По информации синоптиков Росгидромета, в ближайшие часы с сохранением до конца дня в российской столице ожидается ливневой дождь, гроза, при грозе усиление ветра до 15 метров в секунду. Жителям города рекомендуется во время езды на автомобиле снижать скорость и увеличивать дистанцию, избегая опасных маневров, - говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что парковать автомобили лучше вдали от деревьев, а пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

При этом ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец обещал, что сегодня в Москве будет самый теплый день с начала лета этого года, а температура в столице поднимется до плюс 27 градусов.