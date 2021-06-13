Иммунолог: симптомы коронавируса значительно не изменились Фото: Олег ЗОЛОТО

Основные симптомы коронавирусной инфекции значительно не изменились, их проявление зависит от особенностей организма каждого конкретного человека. Об этом в воскресенье, 13 июня, заявил российский иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Накануне группа британских ученых из Королевского колледжа Лондона заявила об изменении симптомов коронавируса: по утверждению исследователей, мутации инфекции привели к тому, что наиболее распространенными проявлениями болезни стали головная боль, насморк и боль в горле.

- Я и мои коллеги не заметили какого-то существенного изменения симптомов коронавирусной инфекции. Эти проявления – температура, боль в горле, кашель – были и раньше. Я думаю, здесь зависит от конкретного человека, от того, где у него более слабое место, и каков предшествующий анамнез, - прокомментировал заявление британских ученых Владислав Жемчугов в интервью РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, за последний день российский врачи выявили в стране еще 14 723 новых случая заражения коронавирусом, инфицированные есть во всех регионах страны. В общей сложности с начала пандемии в России заразились 5 208 687 человек.