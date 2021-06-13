Потерявший сознание футболист Кристиан Эриксен не болел коронавирусом и не делал прививку Фото: REUTERS

Футболист сборной Дании и миланского клуба «Интера» Кристиан Эриксен, который потерял сознание и попал в больнице во время матча чемпионата Европы против команды Финляндии, не болел коронавирусной инфекцией и не делал прививку от заболевания. Об этом в воскресенье, 13 июня, рассказал генеральный директор чемпионов Италии Джузеппе Маротта.

Напомним, в конце первого тайма игры в минувшую субботу 29-летний полузащитник Эриксен упал и потерял сознание. Несколько минут врачи оказывали спортсмену первую помощь, после чего его госпитализировали. Сейчас футболист находится в сознании его состояние стабильное.

После инцидента в ряде СМИ появилась информация о том, что на случившиеся с Эриксеном мог повлиять коронавирус.

- У него не было коронавируса, и он не проходил вакцинацию от него. Сейчас Кристиан Эриксен находится под присмотром медиков сборной Дании, они публикуют всю официальную информацию о его здоровье. Медицинский персонал «Интера» также был на связи с футболистом с самого начала. Пару минут назад сам Эриксен отправил сообщение в наш чат, - отметил Джузеппе Маротта, чьи слова цитирует Football Italia.

Как писал сайт kp.ru, по словам врача сборной Дании Мортена Боэсена, сразу после потери сознания у Эриксена был пульс, однако он внезапно пропал, поэтому медики решили начать реанимационные мероприятия, в том числе массаж сердца и искусственное дыхание.