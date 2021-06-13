Форум «Россия - страна возможностей» в Москве перенесли из-за коронавируса. Фото: пресс-служба АНО «Россия - страна возможностей»

Форум «Россия - страна возможностей», который должен был состояться в российской столице с 25 по 27 июня текущего года, решили перенести из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 13 июня, сообщила пресс-служба АНО «Россия - страна возможностей».

- Для исполнения распоряжений московского правительства, в связи с отменой общегородских праздников, в том числе школьных выпускных, а также для заботы об участниках организационным комитетом форума «Россия - страна возможностей» принято решение о переносе мероприятия до момента стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Москве, - говорится в сообщении.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне московский мэр Сергей Собянин распорядился отменить различные крупные мероприятия, которые проходят в парках российской столицы, из-за активного распространения коронавируса. В том числе в Москве отменяется общегородской выпускной в Парке Горького.