Слуцкий: отказ НАТО от ядерных ракет в Европе поспособствует контролю над вооружениями Фото: REUTERS

Возможный отказ НАТО от развертывания ядерных ракет наземного базирования на территории Европы станет шагом по разрядке напряжённости и будет способствовать контролю над вооружениями. Об этом в воскресенье, 13 июня, заявил руководитель комитета российской Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.

- Дело здесь не только в снятии озабоченностей российской стороны, речь также идет об общих аспектах международной безопасности в Европе. Европа не должна становиться заложницей милитаристических амбиций Дальнего Запада. Хорошо, если в данной области будет достигнуто общее понимание, - отметил он в интервью РИА Новости.

Леонид Слуцкий напомнил, что РФ объявила мораторий на развёртывание ракет наземного базирования после вынужденного приостановления Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, однако «только до той поры, пока от подобных шагов будут воздерживаться Соединенные Штаты».

Как писал ранее сайт kp.ru, в соответствии с материалами издания Defense News, страны НАТО в преддверии саммита РФ-США 16 июня планируют выступить против развертывания альянсом в Европе ядерных ракет наземного базирования.