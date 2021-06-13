Пользователи Сети высмеяли обложку Time с Байденом

Пользователи Сети высмеяли обложку Time с Джо Байденом Фото: REUTERS

Пользователи социальной сети Twitter высмеяли обложку журнала Time, где изображен действующий президент США Джо Байден.

- Это подобно вручению Нобелевской премии Обаме: даже не дождались, пока Байден сделает что-нибудь достойное такого заголовка, — считает пользователь под ником Oubai Shahbandar.

Biden takes on Putin https://t.co/8o1tsTV7LD pic.twitter.com/TQGYoSYDF6

— TIME (@TIME) June 11, 2021

- Он в солнцезащитных очках, потому что спит, — пошутил Josias Teofiofo.

- Мозг Байдена застрял в 80-х. Он до сих пор думает, что "Лучший стрелок" и Том Круз — до сих пор образ крутого парня. Срамота, — написал mansplainer383.

- Они ловко прикрыли ему глаза очками, чтобы скрыть испуганный взгляд оленя перед колесами грузовика, — отметил один из пользователей.

Ранее американский президент Джозеф Байден и его супруга нарушили королевский протокол на саммите «Большой семерки» (G7) в Великобритании. В соответствии с установленными правилами, члены королевский семьи Великобритании всегда являлись на мероприятия последними. Кроме того, королева и ее родственники должны первыми покидать встречи. Однако Джозеф Байден и его жена Джилл прибыли на саммит на несколько минут позже Елизаветы II и других членов королевской семьи.