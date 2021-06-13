Попова: советы об отказе от вакцинации уносят жизни людей

Анна Попова заявила, что советы об отказе от вакцинации уносят жизни людей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вредные советы об отказе от вакцинации от коронавирусной инфекции уносят жизни людей.

- Иногда вот знаете, такие вредные советы, они просто уносят жизни, когда людям говорят: вы не вакцинируйтесь ни за что. Это минус. Это слово человека, который человеколюбием не обладает, — сказала она.

Попова призвала россиян прививаться от коронавируса, отметив, что пандемия "нас не оставит", если не вакцинироваться.

- Иначе мы не сможем открыть границы, иначе мы не сможем восстановить тот круг общения с людьми, которые живут не в нашей стране, как было раньше, — сказала Попова.

Ранее Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщила, что в России выявили более тысячи случаев заражения новыми штаммами коронавируса выявлено в России, 70% из них приходятся на британский и 24% - на индийский. Попова напомнила о том, что всем нужно вынести уроки из пандемии коронавируса, так как существует и другие угрозы.