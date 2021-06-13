Блинкен согласился со словами Путина о плохих отношениях России и США

Энтони Блинкен согласился со словами Владимира Путина о плохих отношениях России и США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госсекретарь США Энтони Блинкен согласился с президентом России Владимиром Путиным, оценившим отношения РФ и Соединенных Штатов Америки.

- Это, возможно, единственное, в чем я согласен с президентом Путиным, — сказал Блинкен, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что отношения России и США находятся в низшей точке за последние годы.

13 июня Владимир Путин сообщил, что ожидает от встречи с американским лидером Джозефом Байденом восстановления личных контактов и налаживания диалога по направлениям, которые представляют взаимный интерес. Глава государства отметил, что встреча с коллегой из Соединенных Штатов пройдет «не даром», если получится создать механизмы работы по разным направлениям взаимодействия.Президент России также объяснил снижение негативной риторики со стороны Соединенных Штатов в адрес РФ созданием благоприятной обстановки для саммита в Женеве.