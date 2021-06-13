Страны G7 потратили 12 трлн долларов на поддержку граждан и бизнеса во время пандемии

Страны "Группы семи" потратили 12 трлн долларов на поддержку граждан и бизнеса во время пандемии Фото: REUTERS

Страны "Группы семи" потратили 12 триллионов долларов на поддержку граждан и предприятий в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в коммюнике, принятого по итогам саммита.

- Чтобы снизить ущерб от пандемии, мы предоставили беспрецедентную помощь нашим гражданам и бизнесу, в том числе чтобы сохранить рабочие места, поддержать доходы и удержать на плаву предприятия. Эта помощь превышает $12 трлн с учетом налоговых мер и предоставления ликвидности, — говорится в документе.

Также страны G7 договорились положить конец пандемии в 2022 году. Для достижения этой цели необходимо вакцинировать 60% мирового населения.

Ранее страны G7 заявили о заинтересованности в стабильных отношениях с Россией. Сообщается, что входящие в "семерку" страны будут сотрудничать с Москвой там, где "есть сферы общего интереса". Также G7 призвала Россию "прекратить дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия, включая вмешательство в демократические системы других стран", а также "выполнять международные обязательства в сфере прав человека".