Байден согласился со словами Путина о плохих отношениях России и США

Джо Байден согласился со словами Владимира Путина о плохих отношениях России и США Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден согласился со словами российского коллеги Владимира Путина о плохих отношениях РФ и Соединенных Штатов.

Ранее Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что отношения России и США находятся в низшей точке за последние годы.

Байден заявил, что согласен с Путиным в оценке удручающего состояния отношений РФ и США. Он добавил, что дальнейшее развитие отношений двух стран зависит от действий Москвы, отметив, что Вашингтон не стремится к конфликту.

Американский лидер заявил, что борьба с изменением климата способна стать одной из сфер сотрудничества России и Соединенных Штатов.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен согласился с президентом России Владимиром Путиным, оценившим отношения РФ и Соединенных Штатов Америки. Он отметил, что это, возможно, единственное, в чем он согласен с президентом РФ.