Байден на встрече с Путиным пообещал обсудить поведение России

Джо Байден на встрече с Владимиром Путиным пообещал обсудить поведение России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден сообщил, что на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным будет обсуждать поведение России. По его мнению, оно не соответствует международному праву.

- Я буду очень прямо говорить с Путиным о тех условиях, при которых наши отношения с Россией могут улучшиться, — отметил он.

Американский лидер добавил, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой.

- Россия занималась деятельностью, которая, с нашей точки зрения, нарушает международное право, но она также откусила кусок реальных проблем, которые ей сложно прожевать. Например - восстановление Сирии, Ливии, — сказал Байден.

Ранее Байден согласился со словами российского коллеги Владимира Путина о плохих отношениях РФ и Соединенных Штатов. Он добавил, что дальнейшее развитие отношений двух стран зависит от действий Москвы, отметив, что Вашингтон не стремится к конфликту. Американский лидер заявил, что борьба с изменением климата способна стать одной из сфер сотрудничества России и Соединенных Штатов.