Макрон: G7 не враждебна Китаю

Эмманюэль Макрон заявил, что G7 не враждебна Китаю Фото: REUTERS

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "Группа семи" (G7) не враждебна Китаю. Заявление было сделано в разговоре с журналистами.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что надо иметь дело с Китаем, действуя с позиции силы и сохраняя единство.

Лидеры стран G7 согласились с тем, что нужно выработать общий подход в отношениях своих стран с Китаем. Об этом рассказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции.

- Мы определенно пришли к выводу, что мы должны выступать с единых позиций (в отношениях с Китаем). Мы должны более тесно координировать нашу совместную работу, — сказал он.

Ранее страны G7 заявили о заинтересованности в стабильных отношениях с Россией. Сообщается, что входящие в "семерку" страны будут сотрудничать с Москвой там, где "есть сферы общего интереса". Также G7 призвала Россию "прекратить дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия, включая вмешательство в демократические системы других стран", а также "выполнять международные обязательства в сфере прав человека".