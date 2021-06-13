В Совфеде прокомментировали желание G7 стабилизировать отношения с Россией

В Совете федерации прокомментировали желание G7 стабилизировать отношения с Россией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление G7, что "Группа семи" выступает за стабильные отношения с Россией.

По мнению сенатора, G7 понимает, что надо иметь хорошие отношения с РФ, но не может это признать, обвиняя Москву в непредсказуемости.

- Тем не менее понимают, что для безопасности ЕС необходимо иметь нормальные отношения с Россией, будем ожидать, что все-таки здравый смысл возобладает... Иметь какие-то договорённости по снижению напряжённости в общемировых проблемах — это правильно, это надо делать, и я надеюсь, что это в ближайшие годы произойдет, — цитирует Цекова RT.

Ранее страны G7 заявили о заинтересованности в стабильных отношениях с Россией. Сообщается, что входящие в "семерку" страны будут сотрудничать с Москвой там, где "есть сферы общего интереса". Также G7 призвала Россию "прекратить дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия, включая вмешательство в демократические системы других стран", а также "выполнять международные обязательства в сфере прав человека".