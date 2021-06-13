Байден объяснил, почему не хочет проводить совместную пресс-конференцию с Путиным

Джо Байден объяснил, почему не хочет проводить совместную пресс-конференцию с Владимиром Путиным Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объяснил, почему не хочет проводить совместную пресс-конференцию с российским коллегой Владимиром Путиным по итогам их встречи.

- Это не конкурс, кто лучше выступит перед пресс-конференцией, — заявил он после завершения встречи лидеров стран "большой семерки".

Напомним, Владимир Путин и Джо Байден проведут свою встречу, которая запланирована на 16 июня, в знаменитой вилле Ла Гранж в Женеве. Шейцарская полиция и армия закрыли два парка, окружающих виллу, а также установили баррикады и колючую проволоку. Вилла Ла Гранж расположена посреди парковой зоны на левом Женевского озера. Здание окружают деревья секвойи, кусты роз и старинные фонтаны.

Ранее Джо Байден сообщил, что на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным будет обсуждать поведение России. По его мнению, оно не соответствует международному праву. Американский лидер добавил, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой.