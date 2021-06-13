Мария Захарова оценила желание G7 стабилизировать отношения с Россией Фото: REUTERS

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление G7, что они выступают за стабильные отношения с РФ.

- Раньше они заявляли, что Россия должна быть более стабильной и предсказуемой. Теперь эта задача считается сферой совместных отношений, то есть зависящей от всех сторон. Учитывая, что наша предсказуемость подтверждена годами и делами, дело за "семеркой", у которой с этой сферой не очень, — написала Захарова у себя в Telegram-канале.

Ранее страны G7 заявили о заинтересованности в стабильных отношениях с Россией. Сообщается, что входящие в "семерку" страны будут сотрудничать с Москвой там, где "есть сферы общего интереса". Также G7 призвала Россию "прекратить дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия, включая вмешательство в демократические системы других стран", а также "выполнять международные обязательства в сфере прав человека".