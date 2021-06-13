Die Welt: Главная ошибка Германии при нападении на СССР в вере в возможность блицкрига

Журналист назвал главную ошибку Германии при нападении на СССР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журналист немецкой газеты Die Welt Йоханн Альтхаус рассказал о главной ошибке нацистской Германии при нападении на СССР.

Автор вспомнил фильм "Победа на Западе", которая настраивает на то, что благодаря стратегии молниеносной войны вермахт способен одолеть всех мыслимых и немыслимых противников. Однако Альтхаус считает, что Германия была не готова к войне к СССР, так как ее экономика еще не был переведена на военные рельсы. В итоге война превратилась в изнурительную схватку с богатой на ресурсы страной.

- Этого не ожидали ни политические руководители, ни соответствующие штабы — они были во власти самовнушения, нашедшего свое выражение и в фильме "Победа на Западе". Но можно назвать это и самообманом, — заключил Альтхаус.

В начале мая 2021 года в Государственную думу внесли законопроект, запрещающий публично сравнивать действия и цели СССР с действиями и целями нацистской Германии. Авторами инициативы выступили руководитель думского комитета по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер Александр Жуков и парламентарий Алексей Пушков. Кроме того, предложено запретить отрицание решающей роли СССР в победе над нацистами, а также при освобождении европейских стран от войск фашистов.