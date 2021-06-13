Владимир Жириновский призвал закрыть границы России из-за коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал закрыть границы России из-за распространения коронавирусной инфекции.

Политик заявил, что РФ вовремя не закрыла границы с Индией, из-за чего в стране зафиксировали рост заболеваемости индийским штаммом, который, по мнению Жириновского, тяжелее лечится.

- Прекратите эти заигрывания. Надо оставить границы закрытыми, пока болезнь по всему миру не пойдет на спад. Ведь эти открытия стоят жизни сотням и тысячам наших граждан, — написал политик у себя в Telegram-канале.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что больные индийским штаммом коронавирусной инфекции стали терять слух. Она добавила, что при заражении штаммом также свойственны боли в животе, потеря аппетита, рвота, тошнота, боль в суставах.