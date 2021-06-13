Российский боксер Поветкин объявил о завершении карьеры

Российский боксер Александр Поветкин объявил о завершении карьеры. Фото: АГН Москва

Российский боксер, бывший чемпион мира Александр Поветкин объявил о завершении карьеры.

- Годы свое берут, решил завершить карьеру. Нужно еще многое пролечить. Мне уже не 20 лет. Такое решение всегда непросто дается. Но время дает о себе знать, — сообщил спортсмен в прямом эфире в своем Instagram-аккаунте.

Поветкин добавил, что у него была "хорошая и интересная" спортивная карьера. Он отметил, что ни о чем не жалеет.

В марте 2021 года 41-летний боксер проиграл техническим нокаутом британцу Диллиану Уайту, потеряв пояс временного чемпиона WBC в тяжелом весе. На счету Поветкина 36 побед, три поражения и одна ничья.

В мае 2020 года бывший защитник сборной России, петербургского "Зенита" и самарских "Крыльев Советов" Александр Анюков объявил о завершении карьеры игрока. После завершения карьеры футболиста Александр Анюков планирует стать тренером.