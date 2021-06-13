Московские бары и кафе проверят на соблюдение запрета на работу после 23:00

Бары и кафе Москвы проверят на соблюдение запрета на работу после 23:00 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк сообщил, что московские предприятия общепита проверят на соблюдение запрета на работу после 23:00.

- В эти "длинные выходные" мы вынуждены ограничить работу развлекательных заведений в ночное время. Сотрудники полиции, Роспотребнадзора, департамента и ОАТИ проведут рейды на предмет соблюдения барами, клубами, караоке, ресторанами запрета на работу с 23:00 до 06:00, — цитирует Немерюка ТАСС.

Также будет проведена проверка торговых центров на соблюдение запрета на работу фудкортов и детских комнат.

Напомним, в столице объявили "длинные выходные" в связи с обострением эпидемии коронавируса. Они продлятся до 20 июня 2021 года. Это связано с тем, что сезонный эпидемиологический пик сдвинулся с мая на июнь. Ежедневно количество заболевших становится значительно больше.