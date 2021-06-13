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Спорт13 июня 2021 20:49

Новак Джокович стал чемпионом "Ролан Гаррос"

Он стал первым теннисистом, который одержал победу во всех турнирах Большого Шлема по два раза
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Серб Новак Джокович стал чемпионом "Ролан Гаррос"

Серб Новак Джокович стал чемпионом "Ролан Гаррос"

Фото: REUTERS

Сербский теннисист Новак Джокович стал чемпионом "Ролан Гаррос". В финале он обыграл грека Стефаноса Циципаса - 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.

Серб стал чемпионом турнира во второй раз. Он стал первым теннисистом, который одержал победу во всех турнирах Большого Шлема по два раза.

После победы в нынешнем "Ролан Гаррос" у Джоковича стало 19 титулов. У испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера — по 20.

9 июня теннисистка Анастасия Павлюченкова с 52 попытки смогла впервые пройти в полуфинал турнира "Большого шлема". Россиянка одержала долгожданную победу в "Ролан Гаррос" - 2021. 6:7, 6:2, 9:7 против Елены Рыбакиной. Павлюченкова почти побила предыдущий рекорд по количеству попыток. Барбора Стрыцова шла к своему первому полуфиналу на одну попытку больше – 53.