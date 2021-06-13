Утверждено новое израильское правительство Фото: REUTERS

Израильский парламент утвердил новое правительство страны, сформированное по итогам мартовских выборов лидерами партий "Еш атид" Яиром Лапидом и "Ямина" Нафтали Беннетом.

- 60 депутатов Кнессета проголосовали за доверие правительству, 59 высказались против, один воздержался, — сообщил спикер парламента Мики Леви.

Также сообщается, что Нафтали Беннет стал новым премьер-министром Израиля. Таким образом, Биньямин Нетаньяху, занимавший эту должность 12 лет, покидает свой пост.

Напомним, Биньямин Нетаньяху занимал должность премьер-министра Израиля с марта 2009 года. Также он в общей сложности,три раза занимал должность министра финансов Израиля, с поста которого 9 августа 2005 года ушёл в отставку в знак протеста против вывода израильских поселений из сектора Газа.