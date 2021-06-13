Байден рассказал о разговоре с Елизаветой II про Путина

Джо Байден рассказал о разговоре с Елизаветой II про Владимира Путина Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден рассказал, что королева Великобритании Елизавета II во время приема в Виндзорском замке спрашивала его о российском лидере Владимире Путине и председателе КНР Си Цзиньпине. Об этом сообщили журналисты из пресс-пула Белого дома.

Также королева спрашивала, на что похожа жизнь в Белом доме. Также Байден пригласил Елизавету II посетить Белый дом.

- Она была очень любезна. Она напомнила мне мою мать, — сказал Байден.

Ранее Джо Байден сообщил, что на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным будет обсуждать поведение России. По его мнению, оно не соответствует международному праву. Американский лидер добавил, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой.

До этого Джо Байден объяснил, почему не хочет проводить совместную пресс-конференцию с российским коллегой Владимиром Путиным по итогам их встречи. Он заявил, что "это не конкурс, кто лучше выступит перед пресс-конференцией".