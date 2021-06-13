Дмитрий Песков подтвердил, что "Дождь" исключили из президентского пула Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что телеканал "Дождь" больше не участвует в президентском пуле.

- Да. Мы решили прекратить взаимодействие с "Дождем", — цитирует пресс-секретаря российского лидера ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Дождь" исключили из президентского пула. Информацию подтверждал главный редактор телеканала Тихон Дзядко.

- Да, несколько недель назад нам сообщили, что наш корреспондент больше не работает в пуле, — сказал он.

Возможной причиной исключения называлось то, что телеканал освещал незаконные акции в поддержку блогера Алексея Навального. Дмитрий Песков подтвердил эту информацию.

Ранее генеральный директор "Медузы"* Галина Тимченко опровергла информацию о закрытии издания. До этого в СМИ появилась информация, что Тимченко сообщила об убытках в два миллиона евро и объявила о прекращении работы издания.

*СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021