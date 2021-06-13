Белый дом: НАТО готовит новые военные концепции для "противостояния угрозе" России

В Белом доме сообщили, что НАТО готовит новые военные концепции для "противостояния угрозе" России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пресс-службе Белого дома сообщили, что НАТО готовит новые военные концепции в качестве ответа на действия России и вызовы со стороны КНР.

- Союзники согласятся пересмотреть Стратегическую концепцию НАТО, основу, которая будет определять подход Североатлантического альянса к меняющейся стратегической среде, которая включает агрессивную политику и действия России; вызовы, которые ставит перед нашей коллективной безопасностью Китайская Народная Республика, — гласит текст заявления Белого дома.

Напомним, данные опроса, заказанного Североатлантическим альянсом, показали, что жители стран НАТО стали хуже относиться к России и Китаю. Негатив к России испытывает 41% опрошенных, при этом 40% из них заявили, что их мнение о стране ухудшилось за последний год. Положительно относятся к России 18% респондентов.