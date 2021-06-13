В МИД Белоруссии заявили о возможности холодной войны из-за геополитического передела мира

Макей заявил о возможности холодной войны из-за геополитического передела мира. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил о возможности холодной войны из-за наблюдающегося в последнее время передел мира.

"Есть опасная тенденция к тому, чтобы это формирование многополярного мира, дальнейшее продолжение этого геополитического передела не привело к какой-нибудь холодной войне 2.0 или потом какой-нибудь горячей войне. А предпосылки к этому есть", - сказал Макей в интервью телеканалу ОНТ.

Он отметил, что после развала СССР многие ведущие державы и коллективный Запад (США и Евросоюз) "думали, что их влияние сохранится навеки".

"Но нет, оказалось, что появились и появляются новые игроки, которые тоже хотят занять свое место под солнцем. Китай, Индия, Россия тоже имеют на это право", - сказал Макей.

Министр отметил, что Белоруссии приходится ощущать на себе из-за этого влияние, потому как она находится на границе между Западом и Востоком.

Макей подчеркнул, что НАТО слишком беспокоится об отношениях России и Белоруссии, называя их "угрозой восточного фронта". Министр напомнил и о переживаниях альянса по поводу взаимодействия России и Китая.

Министр иностранных дел Белоруссии также подчеркнул, что сегодня обычным людям много рассказывают о правах человека, демократии, свободе, будущей красивой жизни и тому подобное. По его словам, это все мишура и "за этим скрывается намного большее" - передел сфер влияния между крупными геополитическими игроками.