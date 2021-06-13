Байден назвал Израиль лучшим другом США.
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Президент США Джо Байден поздравил по телефону нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и делящего с ним власть Яира Лапида с вступлением в должность.
Он подчеркнул, что США продолжат развивать сотрудничество с Израилем.
"Моя администрация полностью привержена работе с новым израильским правительством по продвижению безопасности, стабильности и мира для израильтян, палестинцев и всего населения региона", - говорится в письменном заявлении Байдена.
Байден добавил, что США - лучший друг Израиля.
"Президент также сообщил, что его администрация намерена тесно сотрудничать с правительством Израиля в усилиях по продвижению мира, безопасности и процветания для израильтян и палестинцев", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.
Напомним, что в воскресенье Кнессет проголосовал за вотум доверия новому правительству Израиля. На следующие несколько лет его возглавит Беннет. Предыдущий премьер Биньямин Нетаньяху занимал пост более 15 лет.