В ЛНР заявили, что Протасевич должен понести суровое наказание. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что основатель Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Роман Протасевич, участвовавший в действиях батальона "Азов"* должен понести суровое наказание.

"Я смотрел на фотографию Протасевича, когда он полностью одет в военную форму. На нем бронежилет, на нем шикарная военная одежда, у него очень мощное достойное оружие. И вот такие разодетые молодчики, "бравые солдаты", они расстреливали безоружных и абсолютно мирных жителей Донбасса. Я уверен в том, что такое прощать нельзя. И я думаю, что они однозначно должны быть осуждены по законам военного времени, и они должны быть осуждены на Донбассе, именно там, где они творили эти свои бесчинства", - сказал Пасечник заявил в эфире телеканала "Луганск-24".

Напомним, что Роман Протасевич был задержан после экстренной посадки самолета Ryanair 23 мая, летевшего из Афин в Вильнюс. Во время проверки документов Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с ним была задержана и россиянка Софья Сапега, которая была редактором запрещенного Телеграм-канала, распространяющего данные сотрудников МВД Белоруссии. В ЕС раскритиковали произошедшее, и потребовали освободить Протасевича и Сапегу. Многие европейские страны посчитали неправомерной ситуацию с бортом ирландской авиакомпании несмотря на заявление Лукашенко о том, что сообщение о минировании борта поступило из Швейцарии. *запрещенная в России организация