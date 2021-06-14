В Госдуме надеятся, что новый премьер Израиля обеспечит партнерство между Москвой и Тель-Авивом

Москва ждет от нового премьера Израиля сохранения партнерства. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член комитета по международным делам ГД Елена Панина заявила, что существуют основания надеяться на то, что новый премьер Израиля обеспечит преемственность в вопросах партнерства Москвы и Тель-Авива.

"Развитие двусторонних отношений в полной мере соответствует национальных интересам России и Израиля", - сказала Панина РИА Новости.

Она отметила, что при Нетаньяху отношения России и Израиля успешно развивались. Она выразила надежду, что такое же направление сохранит и новый премьер.

Вечером в воскресенье, 13 июня, Кнессет проголосовал за вотум доверия новому правительству Израиля, которое на ближайшие два года возглавит лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет. Затем, согласно коалиционным договорённостям, его сменит лидер "Еш Атид" Яир Лапид. 60 парламентариев проголосовали за, 59 – против.

Предыдущий премьер Израиля Беньямин Нетаньяху возглавлял пост премьера 12 лет, что является для страны абсолютным рекордом.