В России началась сокращенная рабочая неделя. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новая неделя в России началась с нерабочего понедельника. Россиян ждут всего четыре трудовых дня.

14 июня в 2021 году стал выходным, так как День России в этом году выпал на субботу. Именно поэтому было принято решение продлить выходные с 12 по 14 июня включительно. Об этом ранее сообщили в Роструде.

При этом в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, о которой на днях заявил мэр Москвы Сергей Собянин, неделя с 15 июня до 20 июня объявлена в столице нерабочей.

Ранее Минтруд опубликовал проект о переносе выходных в 2022 году. Так, согласно ему, майские выходные в 2022 году следует сделать раздельными: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Также предлагается перенести день отдыха с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.

Напомним, что в 2021 году по указу президента России майские праздники были объединены. Россияне отдыхали с 1 по 10 мая включительно. С таким предложением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Президент России Владимир Путин согласился с предложением главы ведомства. В последствии он отметил, что такое решение помогло снизить распространение коронавирусной инфекции в России, и положительно сказалось на общей статистике.