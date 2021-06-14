Санкции США на рублевый российский госдолг вступили в силу 14 июня 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Санкции США, запрещающие американским финансовым учреждениям покупать новые рублевые гособлигации, вступили в силу с 14 июня 2021 года.

В апреле этого года президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против РФ. Ограничения запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении, но при этом они смогут покупать их на вторичном рынке.

Таким образом был расширен введенный в 2019 году запрет для американских инвесторов на покупку новых выпусков российских государственных еврооблигаций.

Минфин РФ объявил, что после 14 июня будет размещать только новые выпуски ОФЗ, при этом доразмещение зарегистрированных ранее серий гособлигаций будет остановлено, чтобы минимизировать риски вынужденных продаж ценных бумаг со стороны иностранных инвесторов.

Минфин России уже утвердил три новых выпуска гособлигаций объемом по 500 миллиардов рублей: ОФЗ 26237 с погашением в марте 2029 года, ОФЗ 26239 с погашением в июле 2031 года и ОФЗ 26238 с погашением в мае 2041 года. Дата их размещения назначена на 16 июня.

Министр финансов России Антон Силуанов отметил ранее, что санкции США не повлияют на стратегию заимствований. Он отметил, что в стратегию уже заложены санкционное решение США. Силуанов подчеркнул, что новые рестрикции "не смертельны".