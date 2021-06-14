Пушков прокомментировал слова Байдена про Путина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова американского лидера Джозефа Байдена о российском президенте Владимире Путине.

Ранее Байден, отвечая на вопрос журналистов о том, почему российский президент не меняет позицию из-за давления США, заявил: "Он Владимир Путин". После чего Байден отказался от дальнейших комментариев.

"Интересный ответ. Он говорит о том, что у Байдена нет заблуждений, какой сильный и упорный противник будет сидеть напротив него за столом переговоров на вилле "Ла Гранж" в Женеве. И к переговорам он готовится очень серьезно, намереваясь говорить на них не только от имени США, но и всего западного альянса", - написал Пушков в своем Telegram.

Напомним, что встреча российского президента Владимира Путин и американского лидера Джо Байден состоится в Женеве 16 июня. Политики впервые встретятся в статусе президентов. Ранее Путин отметил, что встреча направлена на восстановление отношений двух стран, которые в последнее время претерпевают худшие времена в истории взаимодействия. Президент России подчеркнул, что саммит также направлен на создание реальных функционирующих механизмов взаимодействия.

Ранее президент США отказался выходить к прессе после саммита вместе с Путиным. По словам некоторых западных СМИ, Байден опасается повторения ситуации, произошедшей в 2018 году с Дональдом Трампом. Тогда, еще будучи президентом, Трамп усомнился на встрече с Путиным в результатах американской разведки, которая предоставила данные о причастности российских хакеров к взломам американских систем. В Вашингтоне назвали участие Трампа в саммите худшим моментом его президентства.