Псаки: Байден точно знает чего ожидать от Путина

Байден готовился к встрече с Путиным 50 лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам, что американский лидер Джо Байден точно знает, что ожидать от президента России Владимира Путина на саммите 16 июня в Женеве.

- По его (Байдена - прим.ред) мнению, эта встреча не про доверие и дружбу, а о том, чтобы разобраться, где мы можем найти точки соприкосновения. Быть прямолинейными и точными в тех сферах, где у нас есть беспокойства, - сказала Псаки на брифинге в самолете по пути из Британии в Брюссель.

Она также ответила на вопрос о том, что значат слова супруги американского президента Джилл Байден, заявившей, что ее супруг "чересчур готов" к саммиту.

- Он готовился к этому моменту 50 лет, - сказала пресс-секретарь Белого дома, напомнив о многолетнем опыте Байдена в политике.

Напомним, что встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве. Ранее Байден отказался от совместной пресс-конференции с Путиным. В Кремле подтвердили, что президенты выйдут к журналистам по-отдельности.