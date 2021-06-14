В НАТО заявили о планах по сдерживанию российской военной мощи. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что РФ усиливает военный потенциал. Он отметил, что в ответ альянс планирует принять меры и укрепить оборону.

НАТО, по словам генсека, в отношении России занимает "двойной подход", который заключается в сочетании обороны и диалога. Столтенберг заявил, что сейчас альянс предпринял самые большие действия по реализации "коллективной обороны со времен окончания холодной войны".

"Мы не собираемся копировать то, как действует Россия. Но мы ответим очень твердо и четко, это будет широкая комбинация разных средств, что мы демонстрировали за предыдущие годы", - сказал Столтенберг в интервью телеканалу CNBC.

Генсек подчеркнул, что НАТО не планирует размещать новые ракеты наземного базирования, но заботится о том, чтобы ответить на новое наращивание Россией военной мощи.

"И сделаем мы это разными способами, в том числе путем укрепления наших средств наземной и воздушной обороны ... а также, конечно, путем контроля над вооружениями, это одна из частей диалога с Россией", - сказал Столтенберг.

Москва часто заявляет об активности НАТО у своих западных границ. НАТО называет это "сдерживанием российской агрессии". Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия не оставит без внимания действия, опасные для ее интересов. Но при этом подчеркнул, что Москва не собирается вступать в военное противостояние, и Россия не представляет угрозы для других держав.