Салливан: США могут ответить на масштабные кибератаки "невидимым способом"

США могут ответить на масштабные кибератаки "невидимым способом". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон способен ответить на масштабные кибератаки видимыми и незаметными способами.

"Я последовательно охарактеризовал нашу реакцию - когда дело дошло до SolarWinds и кибератак такого охвата и масштаба, мы готовы предпринять ответные действия, видимые и невидимые", - сказал Салливан на брифинге в самолете по пути из Великобритании в Бельгию.

Он рассказал, что в США "в итоге" не считают, что Россия причастна к атакам с использованием программ-вымогателей, но уверены, что у России есть суверенное обязательство бороться с ними.

"Между нашими странами ведется постоянный диалог", - подчеркнул Салливан, но отказался пояснять, какие "невидимые действия" предпринял Вашингтон против хакеров.

Ранее в США были зарегистрированы крупные кибератаки на оператора трубопроводов Colonial и производителя мяса JBS. Они привели к сбоям с поставками. Белый дом заявил, что атаки могли совершить российские хакеры.