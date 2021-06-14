Столтенберг: Санкции против России должны продолжать действовать

Санкции против России должны продолжать действовать. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ограничения против России, введенные из-за присоединения Крыма должны продолжать действовать дальше.

"Санкции важны", - заявил Столтенберг американскому телеканалу CNBC.

НАТО, по его словам, продолжит оказывать еще больше поддержки "близким партнерам - Украине и Грузии". Генсек отметил, что альянс впервые в истории располагает боеспособными войсками в восточной.

"Новые боевые группы развернуты в странах Балтии и Польше, мы утроили силы быстрого реагирования НАТО", - сказал Столтенберг.

Напомним, что отношения России с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, гпосле того, как Украина в 2014 году начала военную операцию против ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, вернувшегося в состав РФ после референдума на полуострове.

Страны Запада обвинили российские власти во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве обвинения посчитали не конструктивными и надуманными. Так, в Кремле отметили, что Россия не является причиной украинского конфликта и тем более кризиса. Позднее президент России Владимир Путин отметил, что вопрос Крыма закрыт окончательно.