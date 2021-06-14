Роспотребнадзор опроверг вероятность повторного заражения ковид после вакцины. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Роспотребнадзоре допустили вероятность повторного заражения коронавирусной инфекцией, но подчеркнули, что причиной тому не может быть вакцина.

"Описаны такие случаи (заражения коронавирусом после прививки - ред.). При появлении симптомов, в том числе ОРВИ, у привитого человека, нужно немедленно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест", - пояснили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Было отмечено и то, что вакцина против коронавируса не может дать положительный результат ПЦР-теста. Перед прививкой проводится тестирование, которое направлено на выявление активного заболевания, а не иммунитета человека.

Напомним, что вакцинация от коронавируса началась в России в декабре прошлого года. в данный момент она проходит во всех регионах РФ.

В августе 2020 года, Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V".

Позднее российскими учеными были созданы и зарегистрированы еще несколько препаратов от коронавируса — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН. В мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой вакцины "Спутник Лайт".