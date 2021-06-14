США готовы сотрудничать с Россией по стратегической стабильности и Сирии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал о сферах, в которых США готовы к сотрудничеству с Россией.

"Есть вопрос о стратегической стабильности. Есть Сирия и вопрос о гуманитарном доступе. Есть вопросы, связанные с Арктикой. И другие места, где в наших интересах было бы найти основу для работы с Россией", - сказал Салливан на брифинге в самолете по пути из Британии в Брюссель.

Но при этом он отметил, что есть и другая сторона, в которой США должны "четко заявить о вредных действиях, которые мы терпеть не будем, и на которые мы будем давать отпор". Салливан подчеркнул, что Вашингтон не может отвечать за действия РФ, но США ответит, "если эта вредоносная деятельность будет продолжаться".

В своем разговоре с журналистами он также указал на то, что у США есть видимые и невидимые способы воздействия на хакеров. Он отметил, что Вашингтон не подозревает Россию, но считает, что у нее есть все возможности предотвратить хакерские атаки.