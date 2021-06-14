Женева закрыла небо для беспилотников из-за встречи Путина и Байдена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Швейцарские власти закрыли небо для беспилотников над Женевой в связи с подготовкой к предстоящей встрече президентов России и США, Владимира Путина и Джо Байдена. Согласно принятому решению, вплоть до 00:00 четверга, 17 июня, запрещено запускать дроны под угрозой штрафа, а со вторника, 15 июня, вводятся ограничения на полеты пилотируемых авиасредств.

Напомним, встреча двух лидеров пройдет в знаменитой вилле Ла Гранж, расположенной посреди парковой зоны на левом берегу Женевского озера. Швейцарская полиция и армия закрыли два парка, которые окружают виллу, а также установили баррикады и колючую проволоку.

Как писал сайт kp.ru, накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам, что президент США точно знает, что ожидать от российского коллега на предстоящем 16 июня саммите. Она отметила, что эта встреча не про дружбу, а про возможность поиска точек соприкосновения. По ее словам, Байден опытный политик, и он «готовился к этой встрече 50 лет».