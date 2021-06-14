Автомобиль наехал на зрителей гонок в Техасе: 29 человек пострадали Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В американском штате Техас гоночный автомобиль на большой скорости въехал в зрителей. Шериф округа Эль-Пасо заявил, что по меньшей мере восемь человек госпитализированы, трое из них находятся в критическом состоянии.

Как передает телеканал ABC, в ходе проводившихся гонок одна из машин «по неизвестным причинам» выехала с трассы, влетела в зрителей, задев еще три автомобиля. По данным телеканала, в общей сложности пострадали 29 человек.

Напомним, 10 июня в Перу в провинции Либертад произошла смертельная авария. По меньшей мере 17 человек погибли в результате падения пассажирского автобуса в ущелье, шесть граждан пострадали. Водитель транспортного средства вез 33 пассажира, но в пути следования не справился с управлением автобуса и вылетел с трассы. Автобус с людьми рухнул в ущелье с высоты 200 метров.