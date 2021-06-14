Жителям Москвы напомнили о штрафах за нарушение антиковидных мер в парках Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Штраф за нарушение запрета на использование объектов городской инфраструктуры в московских парках составит четыре тысячи рублей. Об этом жителям и гостям столицы напомнил начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

Ранее московские власти приняли решение о введении новых ограничительных мер. В том числе, с 13 по 20 июня в парках можно только гулять. Вводится запрет на использование детских, спортивных и развлекательных площадок, а также беседок, лавочек и других объектов.

Сегодня в социальных сетях появились видео, на которых можно увидеть, что в Москве не соблюдают эти меры, несмотря на ограничительные ленты.

Данчиков отметил, что в парках «обязательно проверяется» то, как выполняется соблюдение указа мэра Москвы. «Работают сотрудники полиции, Росгвардии и Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ). Проверки регулярные, они идут в постоянном режиме, в том числе с использованием камер видеонаблюдения», - приводит РИА Новости его слова.

Начальник Главного контрольного управления заявил, что даже если наряда на месте нет, то нарушение установят по камерам наблюдения. «Будет вызван наряд полиции, и нарушителей привлекут к ответственности», - отметил он.