Суд США отклонил иск Олега Дерипаски о снятии с него санкций

Олег Дерипаска Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Суд столичного округа Колумбия отклонил иск российского бизнесмена Олега Дерипаски к Министерству финансов США о снятии американских санкций. Соответствующее постановление судьи Амита Мехты было размещено в воскресенье, 13 июня, в электронной базе данных инстанции.

Как уточняется, в решении суда было удовлетворено ходатайство ответчика и отклонено встречное ходатайство истца об упрощенном делопроизводстве. Такое решение подлежит дальнейшему обжалованию в вышестоящей судебной инстанции. Согласно материалам дела, российский бизнесмен считает включение его в санкционный список произвольным решением Минфина США.

Напомним, в апреле 2018 года финансовое ведомство США ввело ограничительные меры в отношении Дерипаски и подконтрольных ему компаний. Находящимся в черном списке закрыт въезд в США, их активы в стране замораживаются, а американским гражданам запрещено вести с ними бизнес. В январе 2019 года санкции с части компаний были сняты, однако это стоило бизнесмену контроля над предприятиями, а сам Дерипаска остался в санкционном списке.

В марте 2019 года предприниматель подал в суд на Минфин США и его главу Стивена Мнучина. Истец требовал отменить введенные против него санкции, а также исключить его из черного списка. Бизнесмен также заявил, что ограничения введенные в отношении него несправедливы и незаконны, а ущерб, который они нанесли, оценил более чем в 7,5 млрд долларов.