Опрос: большинство россиян готовы выделить детям до 250 рублей в неделю Фото: REUTERS

Три четверти россиян поддерживают идею о том, чтобы выделять определенный бюджет на карманные деньги для своих детей, большинство родителей назвали оптимальной суммой для карманных расходов ребенку до 250 рублей в неделю. Такие результаты приводит исследование «Росгосстрах банка».

Как передает РИА Новости, около 74% опрошенных россиян подержали идею о выделении определенного бюджета на карманные деньги для ребёнка, а примерно четверть (26%) не считают это обязательным.

Большинство родителей (45%) готов выделить ребенку на карманные расходы до 250 рублей в неделю, еще 19% - от 250 до 500 рублей, а каждый десятый опрошенный назвал cумму до 750 рублей в неделю, около 13% - до 1000 рублей, а 12% - более 1000 рублей.

Около 56% родителей заявили, что в курсе, на что их ребенок тратит карманные деньги. Остальные же опрошенные полагают, что им не стоит вникать в личный бюджет своих детей.

Кроме того, более половины респондентов (51%) рассказали, что им в детстве выделяли карманные деньги.