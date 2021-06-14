Байден прокомментировал устойчивость Путина к давлению со стороны США

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден ответил на вопрос журналистов, почему российский коллега Владимир Путин не меняет позицию из-за давления со стороны Вашингтона.

«Он - Владимир Путин», - отметил глава Белого дома в ходе пресс-конференции в Лондоне перед отъездом в Брюссель на саммит НАТО.

Байден заявил о необходимости сесть за один стол переговоров с Путиным, однако отказался раскрывать журналистам свою стратегию в общении с российским лидером.

«Не буду вдаваться в подробности, потому что мне надо сесть за стол переговоров с ним. Буду рад потом с вами поговорить ... Вполне возможно, если я вам расскажу, это его не разубедит, и он захочет продолжать», - сказал американский лидер.

Напомним, встреча Путина и Байдена пройдет в знаменитой вилле Ла Гранж в Женеве 16 июня. Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам, что американский лидер точно знает, что ожидать от российского коллега на предстоящем саммите. По ее словам, президент США «готовился к этой встрече 50 лет».