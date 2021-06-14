Украинский политолог предложил Киеву заработать на «Северном потоке - 2» Фото: REUTERS

Киев сможет заработать на проекте газопровода «Северный поток – 2», если после его запуска ему передадут часть акций компании-оператора. Такое заявление сделал украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Окей, мы понимаем, что "Северный поток - 2" может быть выгодней для вас. Давайте, из-за того, что мы теряем, это вопрос политический, сделаем Украину сособственником "Северного потока - 2"», - сказал он в эфире телеканала "Первый независимый", предложив дать Украине «пять-семь-десять процентов» для того, чтобы она могла компенсировать свои убытки.

Как отметил украинский политолог, часть газа, который пойдет через трубопровод, может попадать в газовые хранилища Украины. «Давайте об этом говорить», - заявил он, предложив Киеву стать участником «Северного потока - 2» или передать украинскому «Нафтогазу» пять процентов стоимости газопровода, чтобы стать акционерами и «зарабатывать» на трубопроводе.

Бортник отметил, что данный вариант пока еще возможен, однако вряд ли будет реализован, но более чем реален вариант с созданием российско-европейского консорциума, который получит в пользование украинскую ГТС и будет через нее прокачивать газ в Европу, или заключение долгосрочного транзитного контракта с «Газпромом».

Однако, в данном случае, по его словам, придется пойти вразрез с желаниями Вашингтона, кроме того, как он считает, после 2024 года, когда закончится действующий контракт, Киев могут вынудить снизить цену на транзит или «трубу просто вырубят».