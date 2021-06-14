Украинский политолог предложил Киеву заработать на «Северном потоке - 2» Фото: REUTERS

Киев сможет заработать на проекте газопровода «Северный поток – 2», если после его запуска ему передадут часть акций компании-оператора. Такое заявление сделал украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Окей, мы понимаем, что "Северный поток - 2" может быть выгодней для вас. Давайте, из-за того, что мы теряем, это вопрос политический, сделаем Украину сособственником "Северного потока — 2"», - сказал он в эфире телеканала "Первый независимый", предложив дать Украине «пять-семь-десять процентов» для того, чтобы она могла компенсировать свои убытки.